Am 12. Mai treten wieder 26 Teilnehmer aus ganz Europa im großen Eurovision Song Contest-Finale gegeneinander an. In diesem Jahr geht Michael Schulte (28) mit seinem Song “You Let Me Walk Alone” für Deutschland an den Start. Die Moderatoren Barbara Schöneberger (44) und Riccardo Simonetti können das Großereignis kaum noch erwarten. Promiflash traf Barbara am Rande ihrer Album-Vorstellung und hakte genauer nach, wie sie denn die Chancen für Deutschland einschätzt: "Mit Michael haben wir eigentlich ganz gute Karten. Ich hab gehört, dass sie ihn gerne mögen!"



