Promi-Support für unsere deutsche Hoffnung! Michael Schulte (28) tritt dieses Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon auf. Mit der gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" über seinen Vater will der sympathische Rotschopf die Herzen der europäischen Zuschauer erobern. Kurz bevor die Show in Portugal beginnt, bekommt der Sänger nun noch Unterstützung von einer ganz besonderen Person: Lena Meyer-Landrut (26) drückt ihm die Daumen!

Die ESC-Siegerin von 2010 war bei der Countdown-Party in Hamburg live zugeschaltet und sprach Michael Mut zu: "Ich wollte dir viel Glück und viel Spaß wünschen. Lass dich von dem Trubel nicht verrückt machen." Sie hatte auch einen Rat für ihren Kollegen parat: Er solle sich treu bleiben und das machen, worauf er Bock habe, dann könne nichts schiefgehen!

Lena weiß, wo von sie redet: 2010 nahm sie mit dem Titel "Satellite" unter der Obhut von Stefan Raab (51) beim Musik-Wettbewerb teil und holte sogar den Sieg für Deutschland. Sie war damit erst die zweite deutsche Teilnehmerin, nach Nicole 1982, der das gelang. Ein Jahr später nahm Lena noch einmal beim ESC teil. 2011 landete sie mit dem Song "Taken by a Stranger" auf den zehnten Platz.

