Für RiRi (30) kann es nicht extravagant genug sein! Erst vor Kurzem stahl Rihanna bei der diesjährigen Met Gala allen anderen Promi-Damen die Show: Als glamouröse Glitzer-Päpstin zog sie bei der Fashion-Gala alle Blicke auf sich. Die "Diamonds"-Interpretin steht aber nicht nur auf dem roten Teppich gerne im Mittelpunkt – auch privat darf es für die 30-Jährige fashionmäßig gerne eine Nummer größer sein. Das bewies sie nun mit einem Auftritt in einem XXL-Steppmantel – aber war das Outfit eine gute Wahl?

Man musste schon zweimal hingucken, um Rihanna bei dem vielen Stoff zu entdecken: Am JFK-Flughafen in New York hüllte sich die Sängerin in ein übergroßes Kleidungsstück, in dem sie fast zu verschwinden drohte. Dazu kombinierte die singende Schauspielerin ein fetziges T-Shirt und eine stylishe Sonnenbrille. RiRi trug ihren Riesen-Mantel mit gewohnter Coolness und strahlte absolutes Selbstbewusstsein aus. Die Insel-Beauty war im Big Apple, um ihre neue Unterwäschekollektion "Savage X Fenty" zu feiern.

Rihanna ist aber nicht der einzige Promi, der im Alltag auf Kleidungsstücke im XXL-Format setzt. Ein gutes Beispiel für einen weiteren Star, der einen Hang zu dramatischen Klamotten hat, ist Lenny Kravitz (53). 2012 stand der Rocker mit einem Schal im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, den man auch locker als Decke hätte benutzen können. Rihannas Mantel und Lennys Schal haben noch eine Sache gemeinsam: Sie halten garantiert warm!

Hector Retamal/AFP/Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2018

Ron Asadorian / Splash News Rihanna, Sängerin

Jason Webber / Splash News Lenny Kravitz in New York 2012

