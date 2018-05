Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Model Lena Gercke (30) und Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt kein Paar mehr sind. Ganz so überraschend soll das Liebes-Aus jedoch nicht gewesen sein, angeblich habe es schon seit längerer Zeit in der Beziehung gekriselt. Der Blondine jedenfalls ist kein Trennungsschmerz anzusehen, im Gegenteil: Die erste GNTM-Gewinnerin zeigt sich jetzt happy und wunderschön in Cannes!

Während der Filmfestspiele ist die Stadt an der Côte d'Azur der Hotspot für die Promis dieser Welt – auch für Lena Gercke. Die Beauty absolviert dort einen Termin nach dem anderen und könnte schöner kaum sein. Die 30-Jährige strahlt in jede Kamera, lächelt und wirkt zufrieden. Auf der "Croisette"-Promenade verzaubert sie in einem schwarz-rot-weißen Zweiteiler, auf der Magnum-Party am Abend haut sie dann in einem goldenen Dress alle um. Kaum zu glauben, dass diese Frau wieder Single ist.

Lena und Kilian waren knapp zweieinhalb Jahre ein Paar. Erst im September letzten Jahres sollen die beiden in München zusammengezogen sein. Anfang Mai gaben die beiden dann ihr Beziehungs-Aus bekannt. Aber bei diesem wunderschönen Strahlen wird die Moderatorin mit Sicherheit nicht lange allein sein...

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt

Splash News Model Lena Gercke im Mai 2018 in Cannes

Splash News Model Lena Gercke bei der Magnum-Party in Cannes im Mai 2018

