Am gestrigen Mittwoch machte es Model Lena Gercke (30) offiziell: Die Germany's next Topmodel-Siegerin der ersten Staffel und Sportmediziner Kilian Müller-Wohlfahrt (37) haben sich nach fast zweieinhalb Jahren Liebe getrennt. Den Schlussstrich soll die The Voice of Germany-Moderatorin gezogen haben. Seit vergangener Woche sei die aus Cloppenburg stammende Laufsteg-Beauty wieder Single – doch überraschend soll das Beziehungsende nicht gekommen sein.

Britta Friedrich, die Managerin der 30-Jährigen, bestätigte gestern gegenüber Bunte: "Ja, es stimmt. Lena geht jetzt eigene Wege!" Obwohl die Blondine und der Sohn des FC Bayern München-Sportarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) im September erst eine gemeinsame Wohnung in der bayrischen Landeshauptstadt bezogen haben, ist das Ende ihrer Liebe keine wirkliche Überraschung. Das soll zumindest eine gemeinsame Freundin des Ex-Traumpaares Bild verraten haben: "Die Trennung deutete sich an. Mir tut es sehr leid für die beiden!"

Für die Mehrheit der Promiflash-Leser kommt die News hingegen plötzlich! Von knapp 3.385 teilnehmenden Usern (Stand, 03. Mai, 6:15 Uhr) sind 2.891 (85,4 Prozent) mehr als überrascht von Lenas und Kilians Beziehungs-Aus. Lediglich 14,6 Prozent (494 Votes) der Umfrageteilnehmer wundert es nicht, dass die einstige Schlag den Star-Kandidatin wieder solo durchs Leben geht.

Facebook / Lena Gercke Lena Gercke im Urlaub

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt auf dem Oktoberfest in München 2016

Lena Gercke / Instagram Lena Gercke in Kalifornien, April 2017

