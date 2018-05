Kleidergrößen-Drama bei Geordie Shore-Sternchen Charlotte Crosby (27)! Die britische Reality-Queen genoss im April noch eine entspannte Auszeit mit ihrem Liebsten Joshua Ritchie auf den Malediven. Doch seit ihrer Rückkehr ins Vereinigte Königreich vor drei Wochen scheint es für die TV-Diva nicht wirklich rundzulaufen. Bei einem Shooting für ein Modelabel passte Charlotte nicht in die vorgesehenen Klamotten – und rastete deswegen komplett aus!

Für ihr TV-Format "The Charlotte Crosby Show" wurde die 27-Jährige von einem Kamerateam zum Fotoshoot mit einer Klamottenmarke begleitet, wie OK! vorab berichtete. Doch was eigentlich als ein cooler Job geplant war, entpuppte sich zu einem wahren Albtraum: Weil sie es ich in den letzten Monaten zu gut hatte gehen lassen, wollte Charlottes Körper einfach nicht in einen knallgelben Rock in Größe 36 reinpassen! Den Reißverschluss schließen – ein Ding der Unmöglichkeit. "Wie peinlich ist das denn! Ich soll doch eigentlich die Markenbotschafterin sein und jetzt passe ich in keines der Teile rein", stellte sie schockiert fest.

Doch Charlotte weiß auch ganz genau, wie es zu dem Größendrama überhaupt kommen konnte: "Es ist alles so hektisch gerade, da ist es schwer, gesunde Entscheidungen zu treffen. Ich war drei Monate nicht im Fitnessstudio, jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben", erklärte sie kleinlaut. Firmenbesitzer Adam konnte den MTV-Star dann aber zum Glück beruhigen. Bei Fotoshootings dieser Art komme es immer mal vor, dass ein Sample nicht passe.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und Joshua Ritchie auf den Malediven

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby bei einem Fotoshooting

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Bekanntheit

