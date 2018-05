Eigentlich ist Chanel Iman (27) auf den Laufstegen der Welt zuhause, doch schon bald stehen ganz neue Zeiten für das Topmodel an. Seitdem die Amerikanerin im Jahr 2006 den dritten Platz beim Ford Models Supermodel of the World belegt hat, ging es mit ihrer Karriere steil bergauf. Sie stand für Marken wie Dolce & Gabbana und Ralph Lauren (78) vor der Kamera und gehörte zu der begehrten Riege von Mädchen, die für das Lingerie-Label Victoria's Secret über den Catwalk schreiten durften. Jetzt muss die schöne Brünette ihre Stöckelschuhe erst einmal an den Nagel hängen. Im Netz gab sie nämlich jetzt bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die werdende Mama vor wenigen Stunden einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss inklusive Babybauch, mit dem sie stolz ihre Schwangerschaft verkündete. Das Foto kommentierte sie mit den Worten: "Papa und Mama können es nicht erwarten, dich zu treffen." Für die Bekanntgabe, dass sie und ihr Liebster, der Football-Spieler Sterling Shepard, zum ersten Mal Nachwuchs erwarten, wählte sie ein ganz besonderes Datum: In vielen Ländern wird an diesem Sonntag Muttertag gefeiert.

Kurze Zeit später zeigte Chanel ihr neues Glück mit einem weiteren Pic, das sie an der Seite ihres Ehemannes zeigt. Die zwei posierten nur mit Jeans bekleidet für die Kamera und der stolze Papa-to-be küsst zärtlich den wachsenden Bauch seiner Liebsten. "Wir beide sind gesegnet, dass unsere Liebe ein wundervolles neues Leben erschaffen hat. Wir können es kaum erwarten, unser Baby in unseren Armen zu halten", so die Fotobeschreibung.

