In einigen Monaten erwarten Denise und Pascal Kappés ihr erstes gemeinsames Kind. Erst vor Kurzem präsentierte das Pärchen seinen Fans ein zuckersüßes Ultraschallbild seines Jungen auf Social Media. Nun scheint der kleine Mann auch schon richtig aktiv zu sein und verzückt damit seine Mami total. Im Promiflash-Interview verriet Denise, dass sie am Anfang ziemlich irritiert von den Bewegungen in ihrem Bauch war: "Das ist ein Gefühl, was man ja nicht kennt. Man kann es nicht gleich sofort einordnen."



