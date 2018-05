In wenigen Tagen wird Chrissy Teigen (32) ihr zweites Kind zur Welt bringen – einen Jungen. Damit ihre Erstgeborene Luna Simone (2) gar nicht erst eifersüchtig auf ihr Brüderchen werden kann, verwöhnten Chrissy und Ehemann John Legend (39) die Kleine in den vergangenen Wochen nach Strich und Faden. Mitte April schmissen das Model und der Sänger eine tolle Geburtstagssause für Luna. Und nun gab es für ihre Tochter eine leckere Käsetorte! Klein-Luna konnte von dem zuckrigen Snack gar nicht genug bekommen, wie Chrissy in einer Instagram-Story festhielt.



