Am 24. Mai steigt das große Finale von Germany's next Topmodel. Christina (22), Jennifer (23), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) kämpfen am kommenden Donnerstag um den Einzug in die Endrunde der 13. Staffel. Viele Fans der Show fragen sich allerdings schon jetzt, ob es auch im nächsten Jahr wieder neue Folgen von GNTM geben wird. Die Halbfinalistinnen haben nun verraten, was sie über mögliche Ausstiegspläne von Chefjurorin Heidi Klum (44) wissen.

Die Modelcasting-Show ohne Heidi? Kaum vorstellbar! Seit 2006 produziert die Modelmama mit ihrem Team jedes Jahr aufs Neue eine Staffel des beliebten TV-Formats. Doch denkt die Wahlamerikanerin etwa ans Aufhören? Die Halbfinal-Girls plauderten jetzt in einem Facebook-Livestream aus dem Nähkästchen und sprachen auf User-Nachfrage auch dieses Thema an. "Ich glaube nicht, dass die Heidi aufhört – es wurde ja noch nicht bestätigt von ProSieben oder so", sagte Pia. Toni ergänzte die Aussage ihrer Mitstreiterin: "Wir wissen nicht, ob Heidi aufhört."

Ob die vierfache Mutter sich auch im kommenden Jahr wieder auf Modelsuche begibt, wird sich spätestens im Finale zeigen. Denn dann ruft Heidi ihre jungen Zuschauerinnen meist dazu auf, sich für die nächste Staffel zu bewerben.

Instagram / pia.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Pia Riegel

Splash News Heidi Klum in Los Angeles

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, GNTM-Kandidatin 2018

