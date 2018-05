Gute Zeiten, schlechte Zeiten flimmert am 29. Mai in Spielfilmlänge über die deutschen Mattscheiben. Allerdings wird die Storyline nicht wie gewohnt aus dem Kolle-Kiez, sondern auf Mallorca erzählt. Anlass für den Drehlocation-Wechsel: Die Zwillinge Emily (Anne Menden, 32) und Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) feiern ihren 30. Geburtstag auf der Baleareninsel. Was allerdings nach jeder Menge Spaß klingt, entwickelt sich zum absoluten Drama. Jetzt hat RTL neue Details zur Jubiläumsfolge veröffentlicht – und die haben es in sich.

Die Vorschau verrät: Jeder der mitreisenden Charaktere trägt ein Geheimnis mit sich herum, das das Leben aller anderen auf den Kopf stellt. Außerdem kommt es zwischen der schwangeren Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) und Kumpel Leon (Daniel Fehlow, 43) erneut zum Kuss – und das, obwohl seine Ehefrau Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) mit auf die Insel geflogen ist. Ziemlich heiß geht es auch zwischen John (Felix von Jascheroff, 35) und seiner verheirateten Geschäftspartnerin Shirin (Gamze Senol, 25) her.

Emily-Darstellerin Anne verspricht im RTL-Backstage-Trailer eine Extra-Portion Spannung: "Es ist ja klar, wenn Emily irgendwo dabei ist, wird auf jeden Fall die Emily-Bombe platzen." Eine Bombe geht zwar nicht hoch, dafür fällt allerdings ein Schuss. Die Folge: viel Blut und ein Kampf um Leben und Tod. Aber wer ist der geheimnisvolle Fremde mit der Waffe und welche der Serien-Figuren ist sein Opfer? Das erfahren die GZSZ-Fans am 29. Mai ab 19:40 Uhr bei RTL.

MG RTL D / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff und Gamze Senol beim GZSZ-Spezial auf Mallorca

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden auf Mallorca

MG RTL D / Sebastian Geyer GZSZ-Cast auf Mallorca

