Was wohl Patrick Cuninka (27) zur Turbo-Liebe seiner Ex-Verlobten sagt? Im Sommer 2017 gaben die TV-Stars ihre Trennung bekannt. Nur zwei Monate später war Denise Temlitz wieder verliebt – in Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und erwarten ihr erstes Kind. Gegenüber Promiflash verriet die werdende Mama jetzt, wie ihr Ex auf die Neuigkeiten reagiert hat: "Patrick und ich haben gar keinen Kontakt mehr. Er hat sich auch nicht dazu geäußert, dass wir geheiratet haben oder als wir verlobt waren oder zum Baby."



