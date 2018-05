Deutschlands ESC-Held ist wieder im Lande und immer noch völlig von den Socken! Am Samstag holte Michael Schulte (28) zwar nicht den Sieg beim Eurovision Song Contest, schaffte es mit seinem bewegenden Auftritt aber immerhin auf den vierten Rang – die beste Platzierung für einen deutschen Beitrag, seit Lena Meyer-Landrut (26) den Contest 2010 für sich entschieden hatte. Nun ist Michael wieder in Deutschland und immer noch ganz schön geflasht von seinem Erfolg.

In der Nacht zu Montag kehrte der 28-Jährige aus Lissabon zurück und landete am Hamburger Flughafen, berichtet Bild. Michael habe genau wie sein Team nur wenig geschlafen und eine anstrengende Zeit hinter sich, nun wolle er so schnell wie möglich in seinen Wohnort Buxtehude zurück. Wenig Schlaf und viel Action – für Michael gab es bestimmt eine ordentliche Feier vor Ort! Sein Track "You Let Me Walk Alone" verfehlte die Top 3 zwar nur knapp, machte den Singer-Songwriter aber zum erfolgreichsten Teilnehmer seit Lena. Die deutschen ESC-Beiträge der vergangenen Jahre landeten dagegen meist auf den hinteren Plätzen oder bildeten gar das Schlusslicht der Tabelle.

Auf seinem Instagram-Kanal zeigte sich der sympathische Lockenkopf immer noch völlig platt von seinem ESC-Erfolg. "Es war so eine Ehre, für Deutschland auf dieser großartigen Bühne zu singen, vor so einem großartigen Publikum. Ein Traum wurde wahr – und das hätte ich niemals gedacht, aber es ist passiert!", schrieb Michael zu einem Foto, das bei dem Event-Spektakel in der portugiesischen Hauptstadt aufgenommen wurde.

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte mit Deutschlandflagge nach dem ESC 2018

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte während seines Auftritts beim ESC 2018

Instagram / michaelschulte Michael Schulte, "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer 2018

