Joko Winterscheidt (39) hat eins, Eckart von Hirschhausen (50) auch, Barbara Schöneberger (44) schon längst und jetzt will auch Designer Guido Maria Kretschmer (53) mit einem eigenen Magazin mitmischen! Im Herbst soll sein Blatt in den Läden stehen. Damit ist der Mode-Schöpfer der vierte Promi, der beim Verlag Gruner + Jahr ein Persönlichkeitsmagazin bekommt. Einmal im Monat soll das Heft des Shopping Queen-Lieblings erscheinen!

Wie das brandneue Magazin von Guido Maria heißen soll, stehe laut presseportal.de, noch nicht fest. Aber es soll ein "eng auf den Namensgeber zugeschnittener Titel" werden. Vielleicht "Kretschmer"? Oder doch einfach nur "Guido"? Ein paar Monate müssen sich die Fans leider noch gedulden. Wenn das Magazin aber nur halb so lustig wird, wie Guidos Sprüche bei "Shopping Queen", können sich die Leser auf jede Menge freuen!

2015 ging Moderatorin Barbara Schöneberger mit ihrer "Barbara" an den Start und ist mit dem Blatt immer noch total erfolgreich. "Ich wollte ein Heft machen ohne schlechtes Gewissen, zum Genuss, zur Freude", sagt sie damals im Interview mit RTL-Exclusiv. Was Guido wohl für ein Heft machen will? Was sagt ihr zum Kretschmer-Magazin? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Alexander Koerner/Getty Images for BARBARA Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige

Thomas Lohnes/ Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Barbara Schöneberger mit Duckface bei einer Universal-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de