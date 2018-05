Erneuter Schicksalsschlag für Louis Tomlinson (26)! Das ehemalige One Direction-Mitglied musste im Dezember 2016 einen schweren Verlust ertragen: Seine geliebte Mutter Joannah Deakin verstarb mit nur 43 Jahren an einer besonders aggressiven Form von Leukämie. In der Show The X-Factor zollte Louis ihr nur Tage später mit einem Auftritt Tribut. Jetzt, zwei Jahre nach dem viel zu frühen Tod seiner Mutter, muss der britische Sänger eine weitere Horror-Nachricht verkraften: Sein leiblicher Vater Troy Austin ist ebenfalls an Krebs erkrankt!

Wie The Sun berichtet, leide Troy, der Louis und seine Mutter verließ, als er noch ein Baby war, an Leberkrebs. Der 49-Jährige habe sich aber bereits einer vierstündigen Operation unterzogen und hoffe nun, dass er damit gerettet ist. Troy vermutet, dass sein Lebensstil die Schuld an allem trage, wie er im Interview mit der Zeitung erklärte: "Ich glaube, mein Tumor kommt vom Trinken und Rauchen." Er habe täglich bis zu 25 Zigaretten geraucht und sechs bis acht Dosen Bier getrunken. Außerdem habe er sich jahrelang schlecht ernährt.

Troy sei nach dem Eingriff mehr als erleichtert: "Ich bin so froh, dass es so früh diagnostiziert wurde." Sein Sohn Louis hat sich bisher noch nicht zu der Krebserkrankung seines Vaters geäußert. Laut Medienberichten soll das Verhältnis zwischen den beiden angespannt sein: Louis und Troy haben angeblich keinen Kontakt mehr.

Stuart C. Wilson / Getty Images Louis Tomlinson und Johannah Deakin beim Cinderella Ball 2015 in London

WENN / Judy Eddy Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, Sänger

