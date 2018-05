Der Baby-Countdown läuft! Moderatorin Bonnie Strange (31) wird zum allerersten Mal Mama. Mit ihrem – inzwischen – Ex-Freund Leebo Freeman (29) erwartet das aus Russland stammende Model eine Tochter. Die Vorbereitungen auf ihr Babygirl laufen auf Hochtouren und die Blondine kann es kaum noch erwarten, ihr Mädchen endlich in den Armen zu halten. Lange muss die Influencerin auf diesen Moment wohl nicht mehr warten...

Nicht nur die kugelrunde Körpermitte der Mommy-to-be, sondern auch ihre Schwangerschafts-App spricht für eine baldige Entbindung. Auf Instagram teilt die Fashion-Expertin jetzt eine Nachricht, mit der sie geweckt worden ist: "Dein Baby ist bereit, geboren zu werden!" Und tatsächlich scheint ihr Handy mit dem errechneten Geburtstermin Recht zu haben, schließlich befindet sich die Modedesignerin schon in ihrer 40. Schwangerschaftswoche.

Auch Bonnies Mutterinstinkte sprechen eine eindeutige Sprache: Bereits vor wenigen Tagen verkündete die beste Freundin von Star-Blogger Riccardo Simonetti (24) auf der Foto- und Videoplattform: "Ich weiß nicht, ob das nur mein Kopf mit mir macht, aber es fühlt sich so an, als würde mein Baby bald kommen." Ob die Kleine vor Pfingsten das Licht der Welt erblickt? Was meint ihr? Stimmt ab!

Collage: Instagram / bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange teilt Schwangerschafts-Update

Instagram: Bonnie Strange Bonnie Strange und Riccardo Simonetti

