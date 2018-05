Inci Sencer (25) feiert zum ersten Mal als Mama ihren Geburtstag! Kurz vor Weihnachten brachte die Ex-Bachelor-Kandidatin von 2017 ihr Töchterchen Mila zur Welt – nach der Hochzeit mit ihrem Liebsten Daniel im Sommer vergangenen Jahres das wohl zweite größte Highlight in ihrem Leben. Jetzt hat die TV-Schönheit wieder allen Grund zum Feiern: Heute wird Inci 25 Jahre alt – doch dieser B-Day ist anders als alle bisherigen, wie die Influencerin via Social Media jetzt ausplauderte!

Anders deshalb, da selbst an Incis Ehrentag eine Dame ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht: Wonneproppen Mila! Das erklärte die einstige Kuppelshowkandidatin jetzt in ihrer Instagram-Story mit einem süßen Clip ihrer Kleinen. "Ich bin heute 25 Jahre alt geworden, aber es fühlt sich an wie jeder andere Tag", berichtete sie amüsiert. Zum Start in den Freudentag der Stuttgarterin gönnte sie sich erst einmal eine ordentliche Kuscheleinheit mit ihrem Küken. Sicher nicht der letzte Höhepunkt an ihrem B-Day.

Ihr Geburtstag war nicht der erste Feiertag, den Inci mit ihrer Mila verbrachte. Am vergangenen Sonntag durfte die quirlige Autonärrin ihre Muttertagspremiere als frischgebackene Mama feiern. Die verbrachte die kleine Familie übrigens ebenfalls ganz entspannt in den eigenen vier Wänden.

