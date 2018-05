In Oliver Sanne (31) steckt ein echtes Showgirl! Bei Bachelor in Paradise sucht der Ex-Rosenkavalier aktuell die große Liebe und genießt auf Ko Samui die Gesellschaft zahlreicher heißer Ladys wie Saskia Atzerodt (26), Carina Spack und Yeliz Koc. Die Zeit mit den Mädels scheint den durchtrainierten Fitness-Fan auch ganz schön zu verändern – auf Instagram zeigt sich Oli jetzt nämlich von einer ganz anderen Seite: Mit Perücke, Krönchen, Eyeliner und rotem Kussmund performt er hinter den Kulissen der Kuppelshow zu Christina Aguileras (37) Hit "Lady Marmalade"! Doch ob er die BIP-Girls als heiße Olivia begeistern und sich so ein Ticket in die nächste Runde sichern kann?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de