Ging es bei Bachelor in Paradise nicht mit rechten Dingen zu? Erika Dorodnova (26) musste bereits in der ersten Folge der neuen Kuppelshow ihre Koffer packen. Eine echte Überraschung für die meisten Zuschauer – immerhin schaffte sie es 2017 bei Der Bachelor auf den zweiten Platz. Doch in Thailand konnte sie keinen der anwesenden Singlemänner von sich begeistern. Oder gab es für ihren Exit einen ganz anderen Grund? Die Blondine erhebt jetzt schwere Vorwürfe!

In ihrer Instagram-Story berichtet Erika ihren Followern, wie sie ihre Zeit bei "Bachelor in Paradise" empfunden hat. Ihrer Meinung nach hatte sie einen klaren Nachteil: Denn vor den Dreharbeiten ist sie keinem ihrer Mitstreiter jemals persönlich begegnet. "Da muss man auch mal ehrlich sagen, dass die Kandidaten, die für dieses Format ausgewählt wurden, sich zum Großteil schon untereinander kannten. Und ohne Namen zu nennen, gab es da schon die ein oder anderen Pärchen, die sich abgesprochen haben", schildert die Projektmanagerin ihre Sicht der Dinge.

Auf wen Erika diese Vorwürfe bezieht, möchte sie ihrer Community nicht verraten. Augenscheinlich bekommt sie von einigen ihrer Kuppelshow-Kollegen aber Rückendeckung. "Vielleicht wird man es in den kommenden Folgen ja sehen. Ich bin auf jeden Fall nicht die Einzige, die so denkt", verrät sie weiter. Über ihren abrupten Rauswurf war die 26-Jährige zwar durchaus enttäuscht, trotzdem verabschiedet sie sich mit erhobenem Haupt von den TV-Bildschirmen: "Ich war tatsächlich hundert Prozent ich selbst. Ich fand mich sehr authentisch und war so, wie ich immer bin. Und ich bin sehr stolz auf mich."

MG RTL D Erika Dorodnova, Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, bekannt aus "Der Bachelor"

