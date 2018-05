Sie gehen in die angekündigte Pause! Nachdem Camila Cabello (21) Ende 2016 die Girlband Fifth Harmony für eine Solokarriere verlassen hatte, haben sich die übrigen vier Mitglieder nur anderthalb Jahre später für einen ähnlichen Weg entschieden: Sie verabschieden sich erst einmal von der 2012 gegründeten Band. Am Wochenende haben Ally (24), Normani (21), Lauren (21) und Dinah ihr vorerst letztes gemeinsames Konzert gegeben!

Nach ihrem Abschieds-Auftritt am Samstag im US-Bundesstaat Florida schrieben die Mädels total gerührt auf Twitter. "Wir hätten uns keine bessere Abschluss-Show wünschen können. Danke an alle, die heute Abend gekommen sind." Die immer noch geschockten Fans fanden ebenfalls liebe Worte für ihre Idole. "Danke für diese sechs wundervollen Jahre als Girlband" oder "Danke für alles. Ich wüsste nicht, wo ich ohne euch heute wäre. Ich kann euer nächstes Kapitel kaum abwarten", twitterten nur zwei der zahlreichen Follower.

Ende März hatte die Girlband ihre Auszeit über ihren Social-Media-Kanal verkündet. In einem Statement hieß es, dass die "Worth It"-Interpretinnen eine Pause einlegen, um für ihre Fans weiter authentisch zu bleiben und ihre Solokarrieren verfolgen zu können. Ein Comeback sei dabei nicht ausgeschlossen.

Frederick M. Brown/Getty Images Fifth Harmony bei den MTV Video Music Awards 2017

Instagram / normanikordei Normani Kordei (zweite von links) mit restlichen Fifth Harmony-Mitgliedern

Jason Koerner/Getty Images for iHeartMedia Fifth Harmony

