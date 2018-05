Sie muss doch nicht auf ihren geliebten Dad verzichten! Am Montagabend machte die traurige Nachricht die Runde, dass Meghan Markles (36) Vater eine Herzattacke erlitten hatte – und nicht zum Jawort seiner Tochter und ihrem Liebsten Prinz Harry (33) nach England reisen wird. Für die Braut in spe brach eine Welt zusammen. Jetzt machte Thomas seiner Meghan das wohl schönste Hochzeitsgeschenk: Er will beim Ringtausch da sein!

In einem Interview mit TMZ verriet der Kameramann, dass er Meghan an ihrem großen Tag nicht im Stich lassen will. "Ich hasse die Vorstellung, dass ich einen der schönsten Momente in der Geschichte verpassen könnte und meine Tochter nicht zum Altar führen kann", erklärte Thomas. Wenn die Ärzte es ihm erlauben würden, wäre er auch dazu bereit, seine Gesundheit zu riskieren, um schon am Mittwoch nach Großbritannien zu fliegen. Bisher hätte er dazu aber noch keine verbindliche Antwort bekommen.

Meghan sei sehr traurig darüber gewesen, dass ihr Vater vielleicht nicht bei der Trauung anwesend sein könnte. Harry und seine Verlobte haben aber intensiv an einer Lösung für das Problem gearbeitet, wie ein Insider ausplauderte – das scheint sich ja jetzt aber hoffentlich in Luft aufgelöst zu haben!

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

EDDIE MULHOLLAND/AFP/Getty Images Meghan Markle in der Westminster Abbey in London

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle im Januar 2018

