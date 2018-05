Der ganze Wirbel scheint Meghan Markle (36) ziemlich nahezugehen. Die ehemalige Schauspielerin wird am kommenden Samstag ihren Prinz Harry (33) heiraten. Dabei sollte auch ihr Vater Thomas Markle Sr. anwesend sein. Allerdings sagte der seine Teilnahme wegen eines Herzinfarkts und womöglich auch aufgrund des Wirbels um seine gestellten Paparazzi-Fotos ab. Meghan soll von dem Verhalten ihres Daddys zwar sehr enttäuscht sein: Trotzdem möchte ihren Vater unbedingt bei der Trauung dabei haben!

Wie Us Weekly von einem Insider erfahren haben soll, befinde sich die 36-Jährige in einem absoluten Gefühlschaos: "Meghan ist traurig und aufgewühlt wegen dieser ganzen Tortur und will das alles hinter sich lassen. Sie möchte sich ihren Tag von nichts ruinieren lassen und versucht, sich auf das Wochenende zu konzentrieren." Ein Bekannter des Hochzeitspaares soll gegenüber der Daily Mail jedoch versichert haben, dass Harry und seine Verlobte bereits an einer Lösung arbeiten würden: "Sie will ihn auf jeden Fall bei der Hochzeit dabei haben. Dass er nicht kommen könnte, will sie sich gar nicht vorstellen."

Eigentlich wollte Thomas seine Tochter sogar zum Altar führen. Wer die Beauty an den Prinzen übergeben wird, wenn der ehemalige Kameramann tatsächlich nicht zur royalen Hochzeit erscheint, ist bisher noch nicht geklärt. Denkbar wäre aber, dass ihre Mutter Doria Ragland diese Aufgabe übernehmen wird.

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markel und Prinz Harry

GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images Mutter Doria Ragland und Meghan Markle

