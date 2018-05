Vanessa Mai (26) hatte ihren Fans erst vor wenigen Wochen einen heftigen Schreck eingejagt. Bei Proben für ihre neue Tour hatte es einen Bühnenunfall gegeben, bei dem sich die Sängerin schwer verletzte. Der Vorfall hätte sogar noch deutlich schlimmer ausgehen können. Mittlerweile hat sich das Schlagersternchen aber erholt und steht schon wieder auf der Bühne. Ein glücklicher Ausgang, über den auch Vanessa scheinbar megahappy ist. Bei einem Konzert brach sie jetzt in Freudentränen aus.

Die "Ich sterb für dich"-Interpretin ist am vergangenen Montag vor über 2000 Zuschauern in München aufgetreten. Wie die Bild berichtet wurde sie dabei plötzlich von ihren Gefühlen übermannt. "Meine Eltern sind heute hier und sind sehr stolz auf mich. Das bedeutet mir sehr viel", erklärte die 26-Jährige ihren Fans mit tränenerstickter Stimme. Bestimmt spielte aber auch ihre Erleichterung, wieder so unbeschwert performen zu können, bei diesem Gefühlsausbruch eine Rolle.

Bei der Show, die Vanessa ablieferte, waren jedenfalls sowohl die Tränchen als auch der Horror-Unfall vergessen. Die Performance der brünetten Beauty ist immer noch genauso spektakulär, wie ihre Fans es gewohnt sind.

WENN.com Vanessa Mai bei ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour

WENN.com Vanessa Mai bei einem Konzert in Berlin

Becher/WENN Vanessa Mai in der "NDR Talkshow"

