Es war der Schockmoment bei Let's Dance: Bela Klentze (29) hatte sich am Knie verletzt und musste seinen Auftritt unterbrechen. Ein paar Tage später gab es dann die traurige Gewissheit: Belas Verletzungen sind sogar so schlimm, dass er die Show ganz verlassen muss! Jetzt gab der Schauspieler die schmerzhafte Diagnose bekannt: Er leidet an einem Kreuzbandriss und sein Meniskus ist verletzt!

"Schwer zu verarbeiten gerade, es zerreißt mir ehrlich gesagt das Herz", meinte der ehrgeizige Alles was zählt-Darsteller im RTL-Interview über seinen unfreiwilligen Ausstieg. Sein Missgeschick auf der Tanzfläche ist für Bela besonders schlimm, da er sich an diesem Knie schon zwei Jahre vorher bei einem schweren Unfall massiv verletzt hatte. Tanzen kommt für den 29-Jährigen in den nächsten Wochen also erst einmal nicht infrage. Auch für seine Partnerin Oana Nechiti (30) ist das unerwartete Show-Aus schwer zu verkraften. "Ich weiß, was in ihm steckt und ich weiß, dass er längst nicht alles gezeigt hat, was möglich ist", erklärte sie.

Durch Belas Ausstieg bekommt Mitkandidatin Iris Mareike Steen (26) eine zweite Chance. Die GZSZ-Darstellerin musste die Show in der vergangenen Woche eigentlich verlassen, darf jetzt aber für ihren verletzten Kollegen nachrücken.

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance"

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Bela Klentze

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

