Von wegen easy! Bei Britney Spears (36) ist in den vergangenen Monaten der Sportwahn ausgebrochen. Die Sängerin präsentiert sich ihren Fans auf Instagram immer wieder in heißen Fitness-Outfits. Der besondere Höhepunkt ihrer Trainings-Clips: die gemeinsamen Sessions mit Freund Sam Asghari. Die sehen auf den Videos der Blondine aber um einiges einfacher aus, als sie es in Wirklichkeit sind. Das verriet Britney jetzt selbst gegenüber Associated Press: "Wir haben wahrscheinlich 40 Aufnahmen gemacht und ich habe mir wehgetan. Er ist Trainer, also muss alles perfekt sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de