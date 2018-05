Bei In aller Freundschaft geht's gerade so richtig ab! Der TV-Hit ist auch nach über 800 Folgen

noch total erfolgreich. Damit das auch so bleibt, sorgte die Soap erst kürzlich für frischen Wind: Julian Weigend (46) bereichert seit Anfang dieses Jahres die Sachsenklinik als Dr. Kai Hoffmann! Jetzt gibt es wieder einen bekannten Neuzugang: Der Rote Rosen-Star Isabel Varell (56) gehört ab sofort zum Cast der Krankenhausserie!

Von einer Rolle in dem Erfolgsformat hat Isabel schon lange geträumt, wie sie Bild verriet: "Für mich geht damit tatsächlich ein geheimer Wunsch in Erfüllung! Ich liebe diese Serie und habe sie regelmäßig geschaut und insgeheim gehofft, dort einmal mitspielen zu können." Dieser Herzenswunsch wurde der Schauspielerin mit ihrer neuen Rolle als Linda Schneider erfüllt. Den Fans der Sendung kommt dieser Name bestimmt bekannt vor – denn 56-Jährige wird die Mutter von Krankenschwester Miriam Schneider spielen! Deren Mama taucht unangekündigt in Leipzig bei ihrem Sprössling auf. Da sind Mutter-Tochter-Konflikte wohl schon vorprogrammiert!

Isabel ist auch noch in einer anderen TV-Show das frische Gesicht: Seit vergangenem Montag moderiert die Sängerin zusammen mit Tim Schreder die Morgensendung "Live nach Neun". Da hat das Multitalent in nächster Zeit wohl einiges zu tun vor der Kamera!

© MDR/Saxonia/Tom Schulze Der "In aller Freundschaft"-Cast

© MDR/Saxonia Media/Rudolf K. Wernicke Christina Petersen in ihrer Rolle als Schwester Miriam bei "In Aller Freundschaft"

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Isabel Varell bei einer Fashion-Show

