Lustige Streitsucht bei den Bachelor in Paradise-Kandidaten! Heute Abend geht das kuschelige TV-Format in eine neue Runde. Unter der Sonne Thailands kämpfen die ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer ein weiteres Mal um die große Liebe. Und obwohl die Kuppelshow gerade erst angefangen hat, gibt es schon die ersten Knutschfotos der Episode: Zwischen Christian Rauch und Saskia Atzerodt (26) sprühen die Funken – und damit sorgen sie für eine scherzhafte Debatte der Rosenjungs!

Was dieser Schmatzer wohl in der Sendung noch für Auswirkungen haben wird? Zu dem ersten Kussbild der angehenden Turteltauben auf Instagram kommentierte der schmusende Christian ironisch: "Keine Ahnung, wer das ist!" Palmenkumpel Paul Janke (36) schrieb daraufhin: "Christian geht aber auch zur Sache!" – und fing sich glatt einen Konter seines Konkurrenten ein. "Paul, du bist ja nur neidisch, weil du keine Lippen hast und nicht küssen kannst!" Als wäre das Stichelfass nicht schon voll, mischte sich anschließend Party-Bachelor Oliver Sanne (31) ein: "Christian, hoffentlich meinst du es ernst und machst es nicht nur, weil du in den Playboy willst!", textete der Fitnesscoach – und stellte einen eindeutigen Bezug zu Saskia her, die sich nach ihrer Flirtteilnahme 2016 für das Magazin entblößt hatte. Blondschopf Paul antwortete daraufhin: "Oli, ich habe damit nichts zu tun!!! Ich war und bin der anständigste Bachelor!"

Bei so viel Junggesellen-Beef musste auch Daniel Völz (33), der kussfreudigste aller Rosenkavaliere bisher, aus der Ferne mitmischen: Mit einem lachenden Emoji kommentierte er die Debatte und wurde von Buddy Paul sarkastisch zurechtgewiesen: "Daniel, du warst der Schlimmste. Da kommt Christian nicht ran!" Was sagt ihr zum Paradies-Gefrotzel der Männer? Stimmt unten ab.

Bachelor in Paradise, RTL Christian Rauch und Saskia Atzerodt in Folge zwei bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Paul Janke, Ur-Bachelor

daniel_voelz/Instagram Daniel Völz in einem Restaurant auf Mallorca, April 2018

