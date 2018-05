Ihre Liebe ist jetzt auch in Porzellan verewigt! Am Wochenende ist es so weit: Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan Markle (36) gehen endlich den Bund der Ehe ein. Zu diesem Anlass ließen sich einige Künstler etwas einfallen. Nach einer lebensgroßen Torte mit Harry-und-Meghan-Motiv und einer verblüffend echten Kopie von Meghans Verlobungsring kommt jetzt das nächste Hochzeits-Kunstwerk auf den Markt: Die Initialen des Paares prangen nun auf einem edlem Teeservice!

Dieses Geschirr wird sicher einen enormen Absatz finden! Im Promiflash-Interview erklärte der Designer der royalen Porzellan-Kollektion, William Edwards, die Hintergründe zu seinem Entwurf. "Die Inspiration für die Royal Wedding Collection ist in der Geschichte Großbritanniens verwurzelt. Sie zeigt die nationalen Embleme des Vereinigten Königreichs: die englische Rose, die schottische Distel, die walisische Narzisse und das irische Kleeblatt", berichtete er. Die goldene Krone sei ein Verweis auf das Wappen des Bräutigams und auch weitere Symbole auf dem Service seien königlicher Herkunft. "Wir wünschen uns natürlich, dass diese Sammlung Kultstatus erlangt. Hoffentlich erinnern sich die Menschen damit für immer an diesen Tag!", sagte Edwards.

Ginge es nach dem Designer, ist es mit einem Harry-und-Meghan-Service aber nicht getan. So kündigte er an: Wenn das royale Paar sein erstes Kind erwartet, will er erneut den Goldpinsel schwingen. Edwards ist großer Fan der beiden Turteltauben. "Sie passen sehr gut zusammen und es ist toll, dass eine neue Nationalität in die Royal Family einheiratet. Wir hoffen, dass sie eine lange und wunderbare Ehe haben werden!", so der Künstler.

William Edwards William Edwards Spezialkollektion zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Anzeige

William Edwards William Edwards, Künstler der Porzellankollektion für die Royal Wedding

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de