Verschiebt sich seine Sommer-Auszeit in den Herbst? Seit zweieinhalb Wochen trägt Marie Wegener (16) offiziell den Titel "Deutschlands neuer Superstar". Die Schülerin mit der Hammerstimme setzte sich im großen DSDS-Finale gleich gegen drei Konkurrenten durch – startet seitdem mit ihrer ersten Single "Königlich" so richtig durch. Ihr Verhältnis zu Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen (64), der den Siegersong übrigens komponiert hat, ist sehr gut. Für Marie lässt der Poptitan sogar seinen wohlverdienten Urlaub sausen!

Eigentlich hatte der Musiker zuletzt angekündigt, nach der 15. Staffel des Castingformats eine kurze Karrierepause einlegen zu wollen – doch die Pläne vom Nichtstun wirft der 64-Jährige für sein DSDS-Küken jetzt vorerst über Bord. Zusammen mit dem Goldkehlchen will er sich ganz der Albumproduktion widmen! "Marie sagte mir, dass sie mir total vertraut und hat mich gedrückt. Und ihre Tränen flossen in mein Gesicht. Auch wenn es kitschig klingt – so war es! Da wusste ich: Ich darf sie nicht hängen lassen", verriet der Ex-Modern Talking-Star jetzt gegenüber Closer.

Ganz auf die Auszeit fernab des Rampenlichts will der Sechsfach-Papa dann aber doch nicht verzichten. Sobald die Platte unter Dach und Fach sei, wolle er sich seine Familie schnappen und den Urlaub unter der Sonne Mallorcas nachholen. "Nur schade um die Flüge. Die hatte ich als Sparfuchs ohne Storno-Möglichkeit gebucht", witzelte das Show-Urgestein.

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Siegerin Marie Wegener bei "Let's Dance"

Anzeige

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener und Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2018

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Juror Dieter Bohlen im DSDS-Halbfinale 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de