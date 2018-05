Geht dieser Flirt doch etwas tiefer? Seit Dezember wird dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (43) ein neues Techtelmechtel nachgesagt: Auch dieses Mal soll sein Herz von einem, wie könnte es auch anders sein, bildhübschen Model erobert worden sein – die zwanzigjährige Camila Morrone weicht aktuell nicht mehr von der Seite des Frauenschwarms. Obwohl keiner der beiden die Liebelei bisher bestätigte, konnten sie auf dem Coachella-Festival nicht die Finger voneinander lassen. Jetzt folgt ein weiteres Indiz für ihre Beziehung!

Am Montagabend wurden die mittlerweile dunkelhaarige Schönheit und der prominente Womanizer zur selben Zeit am selben Ort gesichtet. Im New Yorker Restaurant "Milos Seafood" haben sich der Blondschopf und die Brünette aber offenbar nicht nur zu zweit die Bäuche vollgeschlagen: Paparazzi-Aufnahmen halten Camilas BF Hailey Baldwin (21) und eine weitere Freundin an ihrer Seite fest. Der einzige Hahn unter den Hennen folgte dem Trio mit einigen Sekunden Abstand. Ob Leo und Cami sich wohl an diesem Abend vor ihrer Clique als Paar outeten?

Eines steht jedenfalls fest: Selbst wenn die Katze innerhalb ihres Freundeskreises aus dem Sack zu sein scheint, versuchen die Turteltauben ihre Dates immer noch vor der Öffentlichkeit geheim zu halten: Der Hollywood-Star bemühte sich in dunklen Klamotten, einem Käppi und obendrauf einer Kapuze, so wenig wie möglich aufzufallen.

Jerod Harris / Getty Images Leonardo DiCaprio in Los Angeles

23743038 Camila Morrone auf der Foundation Fighting Blindness World Gala

Splash News Hailey Baldwin in New York City

