Sie ist groß, sie ist schlank, sie ist jung: Das argentinische Model Camila Morrone passt perfekt in das Beuteschema von Leonardo DiCaprio (43)! Seitdem die 20-Jährige beim gemeinsamen Shoppen mit dem Oscar -Preisträger gesehen wurde, laufen die Spekulationen um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden auf Hochtouren. Jetzt wurden allerdings Stimmen laut, die zwei vermeintlichen Turteltauben seien nur Freunde – wer ist die Frau an Leos Seite wirklich?

Camis Karriere begann mit einem Titelbild auf der amerikanischen Vogue. Mittlerweile ist sie bei IMG-Models unter Vertrag und hat bei der Nachwuchs-Elite im Modelbusiness Anschluss gefunden. Ob gemeinsam mit Kaia Gerber (16), Hailey Baldwin (21) oder Kendall Jenner (22): Cami braucht sich hinter den erfolgreichen Laufstegschönheiten nicht zu verstecken. Und genau wie bei den anderen Beautys sind auch ihre Eltern keine Unbekannten im Showgeschäft. Mutter Lucila Sola (38), die Ende der 90er Jahre aus Argentinien in die USA einwanderte, ist Schauspielerin. Unter anderem übernahm sie Rollen in dem Movie " Stolz und Vorurteil " und in den Erfolgsserien Modern Family und Bones . Bekannter dürfte sie allerdings durch ihre fünfjährige Beziehung zu Hollywoodlegende Al Pacino (77) geworden sein. Durch diese Verbindung soll auch die Freundschaft zwischen ihrer Tochter und Leo entstanden sein.

Auch der Vater der Brünetten ist als Schauspieler – unter anderem in "CSI: Miami" unterwegs. Dieses Talent scheint die Brünette neben ihrem guten Aussehen ebenfalls geerbt zu haben. Nach ihrem Schauspieldebüt in dem James Franco-Streifen "Bukowski" wird sie demnächst an der Seite von Bruce Willis (62) im Action-Film "Death Wish" zu sehen sein.