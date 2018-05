Bald ist Luna (2) eine große Schwester! Ihre Eltern Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) erwarten schon in kürze zum zweiten Mal Nachwuchs. Gerade erst feierten die Moderatorin und der Sänger eine gemütliche Baby-Party mit den engsten Freunden, um die baldige Ankunft ihres Sohnes zu feiern. Und auch Töchterchen Luna soll ordentlich darauf vorbereitet werden, dass sie bald nicht mehr der einzige Spross im Hause Legend ist.

Die Zweijährige war von Anfang an voll involviert in die Entwicklung ihres Brüderchens. Tatsächlich war es Luna, die der Welt in einem süßen Video verkündet hatte, dass ihre Mama ein Baby erwartet. Papa John will nun offenbar versuchen, seine Kleine auch richtig für den großen Tag aufzuklären mithilfe eines Kinderbuchs. Dem Grinsen der süßen Maus auf dem Instagram-Pic nach zu urteilen, macht ihr das richtig viel Spaß.

Möglicherweise haben John und Chrissy aus den Erfahrungen von BFF Kim Kardashian (37) gelernt. Ihre Tochter North (4) reagierte nämlich nicht so erfreut, als Brüderchen Saint (2) auf die Welt kam. Auch mit ihrer neuen Schwester Chicago soll sie nicht sonderlich happy sein.

Xavier Collin/IPA/Splash News Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend bei einer Fashion-Show

Anzeige

Instagram / johnlegend Luna Stephens, Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de