Carolin Ehrensberger ist mit sich im Reinen. Die Bachelor in Paradise-Kandidatin vergab in der letzten Nacht der Rosen ihr Herzensgewächs an Sebastian Fobe (32) und kickte damit ihren ehemaligen Der Bachelor-Schwarm Oliver Sanne (31) aus dem Rennen. Er musste blumenlos und gemeinsam mit Leidensgenosse Marvin Osei die Insel Ko Samui verlassen. Hinterher war sich der Fitnessliebhaber sicher: Caro habe sich so an ihm gerächt, da er sie seinerseits 2015 ohne Rose nach Hause geschickt hatte. Jetzt meldet sich die blonde Beauty zu Wort und verkündet: Diese Meinung macht ihr so gar nichts aus!

Via Instagram erklärte sie ihr Verhalten vor und während der Rosenvergabe, denn auch die Entscheidung hinsichtlich ihres Partners zum Einzel-Date am Tag zuvor fiel statt auf Oli auf Frauenschwarm Philipp Stehler (29). "Meine Wahl, Sebastian für die Rose und Philipp für das Date, waren beides Entscheidungen, die ich mir sehr lange überlegt habe und nach wie vor nicht bereue oder für falsch empfinde. Jeder Mensch sollte das tun, was er für richtig hält und das habe ich getan", verteidigte sie sich.

Der verschmähte Rosenkavalier habe sich sein eigenes Grab geschaufelt: "Zumal Oliver mir in der ersten Woche klipp und klar zu verstehen gab, dass man sich auch mit den anderen Kandidaten auseinandersetzen soll. Eine klare Ansage für eine Frau, die ich durchaus verstanden habe. Oder findet irgendwer, dass Oli auch nur einen Hauch von Interesse gezeigt hat?" Erst als es eng für ihn ausgesehen habe, soll er sich um Caro bemüht haben. Weitere Erklärungen wird es von der temperamentvollen Schönheit wohl nicht dazu geben. Der Grund: "Dieser Rosenkrieg, der dadurch ausgelöst wurde, ist meines Erachtens nach völlig überzogen." Denkt ihr, dass das letzte Wort in der Sache schon gesprochen ist? Stimmt ab!

