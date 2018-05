Ihre Locken bringen nicht nur die Jury-Herzen zum Schmelzen! Julianna (20) ist ihrem großen Traum von der Germany's next Topmodel-Krone in den vergangenen Monaten immer näher gekommen. Jetzt steht die gelockte Beauty im Halbfinale – und hat mir ihrer braunen Löwenmähne einen echten Wie­der­er­ken­nungs­wert! Aber genau dieses Markenzeichen hat Julianna nicht immer geliebt: Sie war früher gar kein Fan ihrer Haare!

"Ich wollte früher meine Locken nicht, weil ich habe halt immer bei den ganzen Mädels gesehen aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, die haben glatte Haare und ich wollte auch so sein", erklärte die Beauty im ProSieben-Interview. Mit kräftigem Kämmen wollte sie ihre Matte in den Griff kriegen – vergeblich. Sie habe sogar manchmal deswegen geweint. Ihre Mutter öffnete ihr dann aber die Augen. "Bis mir dann irgendwann meine Mama gesagt hat: 'Juli, das ist was Besonderes und das ist cool, das man so was hat'", erzählte sie.

Heute fühle sich Julianna pudelwohl mit ihren Locken und das strahlt sie auch aus. Mit ihrem einzigartigen Look zieht sie bei GNTM von Anfang an Heidi Klum (44) und Co. in ihren Bann und steht jetzt sogar im großen Halbfinale! Am Donnerstag wird sich dann entscheiden, ob sich Julianna das Ticket fürs Finale sichern kann.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Julianna bei den Green Tec Awards 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, bekannt aus GNTM 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, GNTM-Kandidatin 2018

