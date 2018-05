Ex-Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler hat tatsächlich die Qual der Wahl. Für den Berliner scheint sich die Teilnahme bei Bachelor in Paradise als echter Jackpott zu entpuppen. Gleich drei Frauen kämpfen um sein Herz und wollen ihn ganz für sich allein. Nach seinem romantischen Date mit Pamela Gil Marta in der vergangenen Woche, genoss er in Folge zwei intime Zweisamkeit mit Carolin Ehrensberger. Und auch Carina Spack scheint es auf den Hottie abgesehen zu haben. In der Nacht der Rosen schafft es aber nur Pam, ihm mit ihrer Rose ihre Zuneigung zu beweisen. Ziehen bei Philipp und seinen restlichen Angebeteten etwa jetzt dunkle Wolken auf?

Alle drei Girls wollten bei der Entscheidung am Mittwoch ihre Schnittblume an Philipp überreichen, doch Pam wurde zuerst aufgerufen und konnte die Chance als Einzige nutzen. Für Caro zu viel des Guten. Nach der großen Tages-Wahl flüchtete sie zum Strand und stellte Philipp zur Rede: "Meinst du, ich finde das schön, wenn ich da oben stehe? Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich in so eine Situation komme, ich zittere wie sonst was", klagte sie. Dafür erntete sie Mitgefühl von ihrem Gegenüber: "Ich war meganervös in dem Moment, aber ich hab nur gedacht: 'Okay, puh, es geht weiter.'" Dank der Rose hat Philipp in der nächsten Woche nämlich die Chance, weiter auf der thailändischen Insel Ko Samui um die große Liebe zu kämpfen. Für ihn eine große Chance, wie er verriet: "Guck mal, wir sind jetzt noch hier. Dreh dich mal um, wo wir hier sind. Wir haben jetzt noch weitere Tage."

Caro schien die eigentlich positive Situation so gar nicht genießen zu können. Sie gab zu: "Dieses Haifischbecken macht mich krank." Und auch Philipp wurde mehr und mehr klar, in was für einer schwierigen Position er sich befindet: "Ich werde mich in den nächsten Tagen wohl entscheiden müssen, welchen Weg ich hier gehe und mit wem ich den Weg gehe", erklärte er später am Abend. Es bleibt also tatsächlich spannend, wem der Frauenmagnet in der nächsten Folge seine Rose überreichen wird.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger , "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

Was glaubt ihr, für wen wird sich Philipp entscheiden? Pam Caro Carina Gar keine von ihnen Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de