Das nächste Baldwin-Baby hat endlich das Licht der Welt erblickt! Im November hatten der Hollywoodstar Alec (60) und seine Liebste Hilaria (34) bekannt gegeben, dass sich ihre drei gemeinsamen Sprösslinge schon bald über einen weiteren Spielkameraden freuen dürfen. Nach zahlreichen Schwanger-Updates war es am 17. Mai so weit: Die seit 2012 verheirateten Turteltauben konnten ihren jüngsten Spross in ihre Arme schließen!

Die frohe Botschaft verkündeten die frischgebackenen Eltern auf ihren beiden Instagram-Accounts. Der 60-jährige Vollblutpapi und seine Herzdame erfreuten ihre Follower mit demselben niedlichen Schnappschuss: Das Pic zeigt das überglückliche Paar in ihren ersten Sekunden als Vierfach-Eltern. "Jetzt geht es wieder los", freut sich der mittlerweile fünfache Vater in seinem Profil.

Die strahlende Mutti plaudert glatt noch ein paar süße Infos mehr aus: "Er ist hier. Er ist perfekt. 3,7 Kilogramm", lässt sie ihre Fans an ihrem Kindersegen teilhaben und ist sich in dem angefügten Hashtag sicher: "Wir schaffen das". Den Namen ihres Hosenmatzes behielten Alec und Hilaria allerdings noch für sich.

Getty Images / Dimitrios Kambouris Alec und Hilaria Baldwin bei der "Blind"-Premiere

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Carmen, Hilaria, Leonardo, Rafael und Alec Baldwin

Anzeige

Mike Coppola/GettyImages Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern Carmen und Rafael bei der Premiere von "Boss Baby"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de