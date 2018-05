Anna Maria Damm (22) zählt heute zu den erfolgreichsten Influencern und verzaubert ihre Follower nahezu täglich mit einem süßen Schwanger-Pic. Die werdende Mama ist im neunten Monat schwanger! Bekannt wurde die YouTuberin aber 2013 bei der Castingshow Germany's next Topmodel und belegte dort den fünften Platz. Mit dem Modeln hat sie heute nicht mehr viel am Hut. In einem Interview hat sie jetzt erklärt, warum sie den Catwalk verlassen hat!

"Ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, dass es nicht so mein Ding ist. Ich habe es schon relativ gerne gemacht, aber irgendwann mit der Zeit ist mir der Druck zu groß geworden", sagte Anna beim neuen Online-Format von ProSieben "Let's Face Reality". Das megaharte Modelbusiness sei der Vloggerin einfach zu viel geworden und so entschied sie sich, einen anderen Weg einzuschlagen. Trotzdem habe ihr die Castingshow geholfen: "Ich habe es als Sprungbrett genutzt damals."

Bei Instagram hat Anna über eine Million Follower! Und auch die Abonnenten-Zahl ihrer YouTube-Kanäle kann sich sehen lassen. Fast 700.000 Menschen klicken sich täglich durch ihren eigenen Account. Zusätzlich dreht sie noch Vlogs mit Schwester Katharina Damm und begeistert damit täglich die Fans – der Kanal zählt fast 500.000 Anhänger. Gehört ihr auch dazu? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram.com/annamariadamm Anna Maria Damm, GNTM-Kandidatin 2013

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm

Instagram / katharinadamm_official Anna Maria und Katharina Damm, YouTube-Stars

