Judith Williams (45) tanzt sich in der heutigen Let's Dance-Show den Schmerz von der Seele! Die neunte Ausgabe der beliebten RTL-Sendung steht unter dem Motto "Magic Moments". In atemberaubenden Freestyles werden sich die sechs verbliebenen Tanzpaare beweisen. Für Die Höhle der Löwen-Star Judith bedeutet das alles, wie sie auf ihrem Social-Media-Kanal verriet: Die TV-Schönheit verarbeitet in ihrer Performance einen ganz persönlichen Schicksalsschlag!

Auf Instagram kündigte Judith bereits an, warum ihr die kommende Episode so wichtig ist: "Heute Abend tanze ich in meinem Magic Moment den Verlust meiner Stimme und damit den Verlust meiner damaligen Existenz. Es geht darum, wieder aufzustehen und dein Bestes zu geben, egal wie klein du wieder von ganz vorne und bei null anfangen musst. Mein ganzes Herz lege ich in diese Botschaft und in diesen Tanz", hieß es in ihrem Statement. Bevor der TV-Star als Unternehmerin durchstartete, hatte sie als erfolgreiche Opernsängerin gearbeitet. Eine Tumorbehandlung hatte allerdings in den 90ern ihre Stimmbänder dermaßen beeinträchtigt, dass sie ihre Gesangskarriere an den Nagel hängen musste.

Ihre Fans können die "Let's Dance"-Performance nach dieser Ankündigung kaum noch abwarten. "Lass einfach alle Gefühle raus, liebe Judith! Der Tanz wird bestimmt wunderschön", kommentierte eine Userin gespannt. Eines ist zumindest jetzt schon sicher: Mit dieser ergreifenden Hintergrundgeschichte kann Judiths Darbietung ja nur emotional werden!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Michael Gottschalk/Getty Images Erich Klann und Judith Williams in der siebten "Let's Dance"-Show

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, Unternehmerin und "Let's Dance"-Teilnehmerin

Lukas Schulze/Getty Images Judith Williams bei "Let's Dance"

