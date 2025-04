Das sagen die Fans zu Jeanette Biedermanns "Let's Dance"-Aus

Jeanette Biedermann (45) musste nach der achten Liveshow von Let's Dance die Tanzschuhe an den Nagel hängen. Zusammen mit SelfieSandra (25) und Fabian Hambüchen (37) stand die Sängerin am Ende des Abends als Wackelkandidatin im roten Licht – und musste schlussendlich das Parkett mit Profitänzer Vadim Garbuzov (37) räumen. Doch offenbar sind die Fans mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. April, 19:40 Uhr] geht eindeutig hervor, dass die Zuschauer den Exit der Blondine bedauern. 466 von insgesamt 684 Lesern, das entspricht 68,1 Prozent der Stimmen, hätten Jeanette gerne noch einmal über das Parkett wirbeln sehen. Nur 31,9 Prozent der Leser halten die Exit-Entscheidung für richtig.

Dieses Bild bestätigt sich auch im Netz. Unter dem offiziellen Instagram-Account der Show häufen sich traurige Kommentare zu Jeanettes Tanz-Aus. "Jeanette war so gut und so sympathisch! Ich hätte sie gerne im Finale gesehen", schreibt beispielsweise eine Userin und auch ein anderer Nutzer meint: "Sehr, sehr schade, Jeanette und Vadim waren so toll zusammen und mir persönlich werden sie sehr fehlen." Auch zeichnet sich in vielen weiteren Reaktionen ab, wen das Publikum offenbar stattdessen nach Hause geschickt hätte. "Christine hätte gehen sollen" und "Warum rufen Leute für Christine an?" lauten nur einige der erbosten Fan-Kommentare unter dem Beitrag.

Tatsächlich hätten sich auch die Promiflash-Leser lieber von Christine als von Jeanette verabschiedet. Aus einer Umfrage [Stand: 25. April, 18:18 Uhr], also noch vor Ausstrahlung der achten Liveshow, ging das sehr klar hervor. Die Schauspielerin bekam ganze 568 Stimmen (63,9 Prozent) von insgesamt 889. Jeanette stand hingegen erst auf Platz zwei der Abschussliste – allerdings mit weitem Abstand. 96 Stimmen (10,8 Prozent) gingen an die Sängerin.

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der achten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei "Let's Dance" 2025

