Peter Neururer erwägt "Let's Dance"-Teilnahme zu seinem 70.

Peter Neururer (70) hat anlässlich seines 70. Geburtstags für Aufsehen gesorgt – und das nicht nur mit einem besonderen Tanz. Der ehemalige Kulttrainer des VfL Bochum feierte am Sonntag im Ruhrgebiet und deutete im Gespräch mit RTL überraschend eine mögliche Teilnahme bei der Show Let's Dance an. Fit genug fühlt sich Peter dafür allemal, wie er betonte. Als er kurz demonstrativ das Tanzbein schwang, meinte er lachend: "Ich fühle mich im Augenblick wie 45 Jahre und effektiv habe ich morgen aber die 70 Jahre. Wie man sich da fühlt, weiß ich morgen erst."

Doch nicht nur sein Geburtstag sorgt für Gesprächsstoff – auch über persönliche Krisen in der Vergangenheit sprach Peter ehrlich wie nie. Besonders emotional wurde der langjährige Fußballtrainer, als er von seiner Frau erzählte. Sie habe ihn in einer schwierigen Zeit kennengelernt, als er als Student und Amateurtrainer viel Geld beim Glücksspiel verloren hatte. "Meine Frau habe ich in der schlimmsten Phase meines Lebens kennengelernt. Und das war eigentlich der glücklichste Moment, den ich jemals haben konnte", gab Peter zu. Damals arbeitete sie als Studentin der Sozialpädagogik im Bistro, wo Peter ihr gestehen musste, dass er seine Zeche nicht bezahlen konnte. "Ich war quasi ihr erster Patient – und bin es geblieben, seit über 40 Jahren", erinnerte er sich schmunzelnd.

Über die Jahre erlebten die beiden natürlich nicht nur schöne Zeiten. 2012 war Peter von einem plötzlichen Herzinfarkt getroffen worden, der vieles veränderte: Er stoppte den Zigarettenkonsum, verzichtete darauf, bei Harley-Touren durch die USA Hochprozentiges zu trinken und lernte, sich nicht mehr über Unveränderbares aufzuregen. Rotwein gönnt er sich dennoch gelegentlich. Die Liebe zum Tanzen ist dabei Ausdruck seiner Lebensfreude, die ihn bis heute jung hält. Wie sich der Kulttrainer eine Teilnahme bei "Let's Dance" konkret vorstellen könnte, bleibt offen – doch sein Humor und seine Offenheit könnten die Jury rund um den strengen Profitänzer Joachim Llambi (60) sicher überzeugen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Neururer, Februar 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige