Dieser Promi darf nicht mehr bei "Let's Dance" weitertanzen

Die achte Let's Dance-Show ist vorbei und wieder musste ein Paar das Feld räumen. Aber welches Duo traf es diesmal? Am Ende wurde es zwischen Jeanette Biedermann (45), SelfieSandra (25) und Fabian Hambüchen (37) eng. Die beiden erhielten am wenigsten Anrufe und am wenigsten Punkte und mussten so um ihren Verbleib zittern. Schließlich traf es aber Jeanette und ihren Partner Vadim Garbuzov (37). Zusammen mit Vadim bekam die Sängerin eigentlich sehr gute 27 Punkte für einen Paso Doble. Im heutigen Partnertausch trat sie mit Tänzer Sergiu Maruster und einer Rumba an. Hier fiel das Ergebnis ebenfalls ganz gut aus: Die beiden bekamen 18 Punkte. Doch offenbar haben die Anrufe nicht gereicht – für Jeanette ist "Let's Dance" vorbei.

Ein besonderer Abend war heute vor allem für Christine Neubauer (62). Sie war nämlich eigentlich schon ausgeschieden, durfte aber kurzfristig doch zurückkehren. Der Grund war Simone Thomalla (60). Sie hatte schon in den vergangenen Wochen gesundheitliche Probleme. Trotz einer Woche Ruhe verbesserte sich ihr Zustand nicht und die Ärzte rieten ihr aufzuhören. Glück im Unglück für Christine – sie durfte wieder nachrücken. "Das ist für mich ein unfassbares, unglaubliches Geschenk. Ich bin so glücklich", strahlte sie bei "Punkt 12". Für Simone sei die 62-Jährige aber auch traurig. Sie wünsche ihr vor allem eine schnelle Genesung: "Auf der anderen Seite wünsche ich natürlich Simone, die wegen ihres Knies aufhören musste, gute Besserung. Gesundheit geht vor."

Für ein echtes Highlight sorgte aber Marie Mouroum. Die Stuntfrau tanzte im Tausch nämlich nicht mit einem männlichen Partner – stattdessen wurde ihr Renata Lusin (37) an die Seite gestellt. Für Marie aber weniger eine Challenge als ein echter Glücksgriff: "Als ich erfahren habe, dass ich mit Renata tanze, dachte ich mir: Besser geht es nicht." Und tatsächlich sorgte ihr Tango für Jubelstürme im Studio. Auch die Jury war begeistert. "Diese Kommunikation, diese Verbindung. Ich muss euch beiden ein großes Kompliment aussprechen", schwärmte Jorge González (57). Lediglich Joachim Llambi (60) hatte kleine Kritikpunkte an Maries Fußarbeit. Deshalb blieben ihr die 30 Punkte verwehrt, was die Zuschauer lauthals buhen ließ.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Gabruzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Renata Lusin in der achten "Let's Dance"-Folge 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige