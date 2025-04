Jeanette Biedermann findet ihren "Let's Dance"-Exit "okay"

Für Jeanette Biedermann (45) platzte nach der achten Let's Dance-Liveshow der Traum vom "Dancing Star 2025". Doch statt Trübsal zu blasen, reagiert die Sängerin im Interview mit RTL gelassen auf das Show-Aus: "Es ist unglaublich eng gewesen, das sind Millimeter. Ich habe mir auch ein paar Fehler heute geleistet, andere wahrscheinlich weniger, und dann ist das okay. Ich kann das so nehmen und sagen, es ist okay." Lachend stellt sie außerdem fest: "Ich finde, mit so einem Tanz kann man erhobenen Hauptes das Feld verlassen." Zuletzt performten die 45-Jährige und ihr Tanzprofi Vadim Garbuzov (37) einen Paso Doble und erhielten dafür von der Jury 27 von 30 möglichen Punkten.

Auch Tanztrainer Vadim blickt positiv auf das überraschende Aus: "Ich freue mich, dass wir gekämpft haben. Wir haben gewusst, es ist ein enges Rennen, und wir sind rausgegangen, als ginge es um Leben und Tod. Wir haben eine gute Leistung geliefert." Doch der 37-Jährige schaut auch mit einem weinenden Auge auf das Ausscheiden: "Ich werde wirklich vermissen, mit Jeanettchen Zeit zu verbringen und mit ihr zu trainieren. Jeanettchen ist einfach eine Perle." Mit Tränen in den Augen erwidert Jeanette: "Das wird mir genauso gehen. Ich werde Vadim auch vermissen, wir haben einen krassen Humor zusammen. Guck mal, da werden die Augen feucht, nicht bei der Tatsache, dass ich rausfliege."

Anders als Jeanette reagierten die Fans weniger zufrieden auf den Exit. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. April, 19:40 Uhr] ging ziemlich eindeutig hervor, dass treue "Let's Dance"-Zuschauer dem Ausscheiden der 45-Jährigen traurig gegenüberstehen. 466 von insgesamt 684 Lesern, das entspricht 68,1 Prozent der Stimmen, hätten die Sängerin gerne noch länger in der Sendung gehabt. Nur 31,9 Prozent der Leser gingen mit der Entscheidung des Abends d'accord.

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Gabruzov bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jeanette Biedermann in der achten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

