Für den guten Zweck warfen sich alle in Schale! Bei der amfAR Gala in Cannes sorgte Heidi Klum (44) für den Wow-Moment der Benefizveranstaltung, denn zum ersten Mal zeigte sich die 44-Jährige mit ihrem Freund Tom Kaulitz (28) auf dem roten Teppich. In einem Traum in Weiß erinnerte Heidi in ihrem Kleid an eine Braut. Die Outfits der anderen Gäste waren natürlich auch ein Hingucker und vor allem bunt! Zahlreiche Victoria's Secret-Models wie Elsa Hosk (29), Sara Sampaio (26) oder Ex-Engel Alessandra Ambrosio (37) strahlten nicht nur in farbenfrohen Stoffen in Südfrankreich, sondern zeigten auch ihre langen Beine dank der XXL-Schlitze ihrer Roben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de