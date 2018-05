Ein neuer Song mit einer ganz persönlichen Note! Annemarie Eilfeld (28) wurde einem breiten Publikum im Jahr 2009 bekannt. Die quirlige Blondine nahm an der sechsten Staffel DSDS teil. Trotz Castingshow-Aus im Halbfinale beglückt das Schlagersternchen seine Fans seither regelmäßig mit ihrer Musik. Ihre letzte Single "Einen Tag Sommer" veröffentlichte sie im vergangenen Jahr. Jetzt ist sie mit einem neuen Ohrwurm zurück. Promiflash verriet Annemarie, was den neuen Track so besonders macht.

"Das kann nur Liebe sein" heißt Annemarie neuester Schlager-Song. Der Clou: Es handelt sich um ihre ganz persönliche Liebesgeschichte: "Im neuen Video, gibt es eine große Besonderheit, und zwar ist mein Freund erstmalig mit dabei als Hauptperson", verriet sie jetzt im Promiflash-Interview bei der "Flying Illusion"-Premiere in Berlin. Die beiden würden im Clip ihre Kennenlernszene nachstellen – inklusive Annemaries Tollpatschigkeit. Und so sieht das im fertigen Video aus: Die beiden stoßen zufällig aufeinander, die Musikerin verkippt dabei aus Versehen das Getränk ihres künftigen Boyfriends. Die anschließenden Blicke sagen mehr als tausend Worte.

"Es war wirklich Liebe auf den Blick", gab Annemarie weiter preis. Verliebt haben sich die beiden schon im April 2017. Ein Jahr später sah das Ganze schon ernster aus. Anfang April lösten die beiden ihre Fernbeziehung auf und zogen zusammen. Was haltet ihr von Partnern im Video? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Musikvideo: "Annemarie Eilfeld" mit "Das kann nur Liebe sein" Annemarie Eilfelds Video zu "Das kann nur Liebe sein"

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Annemarie Eilfeld, Schlagersängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de