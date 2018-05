Seit der allerersten Sendeminute von Bachelor in Paradise scheint die Chemie zwischen Bachelor-Beauty Evelyn Burdecki (29) und Bachelorette-Boy Domenico De Cicco (35) zu stimmen. Besonders der Logistikmechaniker zeigt großes Interesse an der quirligen Blondine. Kein Wunder also, dass Domenico in der ersten Nacht der Rosen Evelyn seine dornige Blüte überreichte. Auch die Düsseldorferin scheint sich zu dem Vollblutitaliener hingezogen zu fühlen: Sie schenkte ihm in der zweiten Folge der Kuppelshow eine Schnittblume. Doch ganz unbefangen traf sie diese Entscheidung nicht!

"Findet ihr, ich habe die richtige Entscheidung getroffen?", fragt die ehemalige Promi Big Brother-Insassin ihre Community auf Instagram. Die Mehrheit ihrer Follower ist sich einig, dass sie mit Domenico definitiv auf den richtigen Mann gesetzt hat. Evelyn selbst gibt in dem Post allerdings preis, dass sie ihre Rose nicht ganz ohne äußeren Einfluss vergeben hat. So hatte die Frohnatur am Tag vor der Nacht der Rosen ein Date mit Domenico, bei dem die zwei Turteltauben eine Hellseherin nach ihrer gemeinsamen Zukunft befragten. Die Kartenlegerin spürte tatsächlich eine enge Verbindung zwischen den beiden. Kein Wunder also, dass die 29-Jährige diese Vorhersage bei ihrer Liebessuche nicht außen vor ließ: "Ich habe bei der Entscheidung auch an die Wahrsagerin gedacht", schrieb sie in ihrem Post.

Wie glücklich Domenico über die Rose ist, zeigte der Show-Kandidat aber nicht nur im TV. Auch auf Instagram gibt der 35-Jährige Einblick in sein Gefühlsleben: "Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man ist. Ich bin, wie ich bin. Gedankenlos, happy!", schreibt er. Die Wahrsagerin scheint also recht zu behalten – oder was meint ihr?

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de