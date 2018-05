An diesem Samstag bleibt kein Auge trocken! Vor wenigen Stunden gaben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) das Jawort – und Millionen Menschen verfolgten die romantische Zeremonie. Der öffentliche Teil der Hochzeit ist nun aber vorbei. Das Brautpaar und seine Gäste haben sich auf das Schloss Windsor zurückgezogen. Dort wartete auf die Anwesenden ein musikalisches Highlight: Elton John (71) hat für Meghan und Harry gesungen!

Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass das Stimmwunder bei der Trauung des Jahres am Klavier sitzen wird. Wann genau der Brite sein Können unter Beweis stellen würde, war bisher ein streng gehütetes Geheimnis. Nun ließ das Königshaus auf seiner offiziellen Website verlauten: "Sir Elton John hat beim Empfang für die Gäste, die die Hochzeit von Prinz Harry und Ms. Meghan Markle feiern, gesungen." Die Gäste, zu denen unter anderem Victoria (44) und David Beckham (43) oder Schauspieler George Clooney (57) und seine Frau Amal (40) zählen, sind also bereits in den Genuss von Elton Johns Stimme gekommen!

Der Palast erklärte in dem Statement, dass Harry die 71-jährige Musiklegende gefragt habe, ob er an seinem großen Tag einige Hits zum Besten geben könne: "Sir Elton John spielte für das frisch verheiratete Paar in Anerkennung der engen Verbindung, die er mit Prinz Harry und seiner Familie hat." Der Musiker sang bereits 1997 für die Royals, als Lady Diana (✝36) nach einem tödlichen Autounfall beerdigt wurde. Elton John selbst soll gut mit der Mutter von Harry befreundet gewesen sein.

