Nur eine kann Germany's next Topmodel werden, nur eine kommt auf das Cover der Harper's BAZAAR und nur eine gewinnt die Siegprämie von 100.000 Euro! Wer diese "Eine" sein wird, entscheidet sich schon am kommenden Donnerstag. In einem furiosen Live-Finale küren Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) die Siegerin der 13. Staffel. Toni Loba (18), eine der vier Finalistinnen, hat schon jetzt verraten: DAS würde sie mit der Gewinnsumme machen!

Zwar steht die Nummer Eins der aktuellen Sendung noch nicht fest, vom Sieg träumen darf man aber ja schon mal. Und mit dem hängt auch ein hübsches Sümmchen zusammen: 100.000 Euro erhält das neue Topmodel. ProSieben steckte Top-Vier-Kandidatin Toni jetzt ihre Pläne für das Geld: "Für mich ist es halt wichtig, dass ich das Geld nicht nur für mich behalte, sondern auch den Leuten, die mir viel bedeuten, etwas ermöglichen kann."

Anstatt die Prämie eigennützig zu verwenden, möchte die Stuttgarterin auch ihren Lieben etwas Gutes tun, wie zum Beispiel ihrer Schwester den Führerschein ermöglichen. Ganz leer ausgehen würde Toni im Falle eines Sieges aber natürlich nicht. Schließlich gibt es neben der finanziellen Spritze auch ein eigenes Auto und einen Vertrag in einer Modelagentur für die GNTM-Erstplatzierte. Glaubt ihr, die 18-Jährige wird diesen Gewinn einstreichen können? Stimmt ab!

Hannes Magerstaedt / Getty Images Toni, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / christina.topmodel.2018 Toni und Christina Peno, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige

Instagram / toni.topmodel.2018 Pia, Jennifer, Toni, Christina und Julianna, Halbfinalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de