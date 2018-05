Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) gaben sich vor wenigen Stunden das Jawort – und die ganze Welt flippt vor Freude aus! Nicht nur im Städtchen Windsor jubelten die anwesenden Fans den frischgebackenen Eheleuten zu, auch im Netz werden Harry und seine Meghan mit Glückwünschen überhäuft. Klar, dass sich bei dem Event des Jahres auch die Promis mit lieben Worten nicht zurückhalten!

Victoria Beckham (44) und ihr Gatte David (43) standen auf der exklusiven Gästeliste und konnten die romantische Zeremonie vor Ort bewundern. Die Spice Girls-Sängerin scheint von der Trauung hin und weg zu sein. "Herzlichen Glückwunsch, was für ein unglaublicher Tag! [...] Danke, dass David und ich dabei sein durften. Wir sind so geehrt und so glücklich für euch beide", schrieb die Designerin zu vielen Schnappschüssen des Brautpaares, die sie auf Instagram teilte. Formel-1-Star Lewis Hamilton (33) verfolgte die Hochzeit offenbar live im TV. Er teilte Ausschnitte in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Ich freue mich so für euch, Leute. Gott segne euch! [...] Ich wünsche euch das schönste Leben zusammen!"

Auch die Stars und Sternchen aus Amerika konnten sich bei all der Liebe in der Luft nicht mehr zurückhalten. Gigi Hadid (23) postete ein Bild von Meghan und ihrer Mutter Doria auf ihrem Kanal und kommentierte ihn schlicht mit: "Heute ist ein guter Tag!" US-Supermodel Tyra Banks (44) wünschte Harry und seiner Frau via Twitter alles Gute: "Was für eine royale Märchenhochzeit!"

Ian West - WPA Pool/Getty Images David Beckham und Ehefrau Victoria vor der Royal-Hochzeit im Mai 2018

Mark Thompson / Getty Lewis Hamilton beim Grand Prix in Abu Dhabi

Christopher Polk/Getty Images Tyra Banks

