So viel Starglanz gab es sicher noch nie auf einer königlichen Hochzeit! Am Samstag nahm Prinz Harry (33) seine geliebte Meghan (36) endlich zur Frau. Nicht nur die ehemalige Schauspielerin hat jede Menge Bekanntschaften in Hollywood, auch ihr Liebster ist gut im Showbusiness vernetzt. Kein Wunder, dass auf der Zeremonie vom Mega-Popstar bis zur Tennis-Legende ganz schön viele Promis vertreten waren!

Der Stylist von Amal Clooney (40) hatte es bereits angedeutet: Die Anwältin reiste mit Ehemann George (57) an, um gemeinsam mit dem royalen Brautpaar auf Schloss Windsor zu feiern. Die Schauspieler-Gattin strahlte in einem sonnengelben Outfit inklusive des obligatorischen, farblich abgestimmten Fascinators. Die anderen Promi-Damen hielten sich farblich eher zurück: Victoria Beckham (44) erschien im dunkelblauen Look, Tennislegende Serena Williams (36) kam elegant rosafarben daher, ähnlich wie US-Talkmasterin Oprah Winfrey (64).

Unter den Männern tummelten sich Showbiz-Größen wie die Sänger Elton John (71), James Blunt (44) und Marcus Mumford (31) oder die Schauspieler James Corden (39) und Idris Elba (45) – alle hatten ihre Partner(innen) dabei, zu denen auch Hollywood-Star Carey Mulligan (32) gehörte. Und auch Meghans Kollegen aus dem Serienhit Suits gaben sich die Ehre. So gehörten beispielsweise Patrick J. Adams (36) und Gabriel Macht (46) mit ihren Ehefrauen Troian Bellisario (32) und Jacinda Barrett (45) zu den illustren Hochzeitsgästen. Schauspielerin Abigail Spencer (36) hatte dagegen Meghans gute Freundin Priyanka Chopra (35) im Schlepptau.

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit

IAN WEST/AFP/Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei der Royal Wedding auf Schloss Windsor

Ian West- WPA Pool/Getty Images Elton John mit David Furnish auf Schloss Windsor

Ian West - WPA Pool/Getty Images David Beckham und Ehefrau Victoria vor der Royal-Hochzeit im Mai 2018

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Hochzeit von Harry und Meghan

Toby Melville- WPA Pool/Getty Images Gabriel Macht mit Jacinda Barrett am Schloss Windsor

Chris Jackson/Getty Images Abigail Spencer und Priyanka Chopra im Mai 2018 auf Schloss Windsor

IAN WEST/AFP/Getty Images Oprah Winfrey auf Schloss Windsor im Mai 2018

Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images James Blunt mit seiner Frau Sofia Wellesley auf Schloss Windsor

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Idris Elba und Sabrina Dhowre auf Schloss Windsor

IAN WEST/AFP/Getty Images Carey Mulligan und Marcus Mumford bei Prinz Harrys Hochzeit

TOBY MELVILLE/AFP/Getty Images James Corden mit seiner Frau Julia Carey



