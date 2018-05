In wenigen Stunden ist es soweit: Der britische Prinz Harry (33) gibt seiner Verlobten Meghan Markle (36) das Jawort! Die royale Hochzeit des Jahres wird in der St George's Chapel in Windsor stattfinden – und die hat sich bereits herausgeputzt. Der ehemalige Hollywoodstar und der Märchenprinz trauen sich unter weiß geblümten Pflanzenranken und vor Reihen von beigen Stühlen mit hochzeitsangemessenen, weißen Polstern.

Weiß ist die vorherrschende Farbe an diesem Morgen in Windsor. Auch die Pfingstrosen, die an den Spalieren vor den Kappelleneingängen wachsen, tragen diesen Ton. Die Hochzeit wird in illustrer Gesellschaft der Ahnen des Prinzen stattfinden: In der Kapelle befinden sich zehn Gräber von ehemaligen Königen, außerdem von zahlreichen anderen Angehörigen der Familie des Hochadels.

Das Chorgestühl ist aus Eiche geschnitzt und wird mit sanftem, goldenem Licht ausgeleuchtet. Den Altar schmücken zwei einfache, weiße Kerzen sowie ein goldenes Kreuz. Auch rechts und links der Treppen stehen hohe, weiße Kerzen. Wie findet ihr den geschmückten Hochzeitsort? Stimmt ab!

Danny Lawson / Getty Images Eingang der St George's Chapel

WPA Pool / Getty Images Altar der St George's Chapel

Ian Vogler / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Termin in Birmingham

